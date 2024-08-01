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Ученые нашли в Чехии клад оружия и украшений бронзового века

RPI: в 56 километрах от Праги выкопали топоры и браслеты 1600 года до н.э.

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Český rozhlas

Чешские археологи из Университета Яна Евангелиста Пуркине и Ржипского музея обнаружили клад оружия и украшений бронзового века. Возраст найденных артефактов составил около 3600 лет. О находке сообщило издание Radio Prague International (RPI).

Тайник с предметами был найден в ходе раскопок недалеко от города Будыне-над-Огржи в 56 километрах к северо-западу от столицы Чехии Праги.

Ученые извлекли из земли восемь браслетов, две булавки, восемь топоров и один наконечник копья.

По словам специалистов, найденные топоры могли использоваться как оружие, так и в качестве инструментов.

Команда считается, что клад мог возникнуть по двум причинам. Либо предметы служили подношением божествам, либо владельцы предметов надеялись сохранить их, спрятав от врагов или иной угрозы.

Археологи отметили, что артефакты свидетельствуют о высоком мастерстве и технологическом уровне литья и обработки бронзы в Центральной Европе 3600 лет назад. Точная стоимость находки пока неизвестна, но, по предварительной оценке может составлять миллионы чешских крон. Один миллион чешских крон равен 3,6 млн рублей по курсу на момент публикации.

Ранее ученые нашли список покупок на аккадском языке возрастом 3500 лет.

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