Красивые люди живут заметно дольше некрасивых, выяснили ученые

Американские ученые из Аризонского университета и Университета штата Техас обнаружили связь между привлекательностью людей в молодости и продолжительностью их жизни. Исследование опубликовано в научном журнале Social Science & Medicine (SSM).

Команда решила выяснить, как физическая красота человека соотносится с его здоровьем наряду с такими факторами, как доход, семейное положение и образование.

Известно, что высокая физическая привлекательность может положительно влиять на процессы социальной стратификации, такие как обеспечение занятости, получение более высоких доходов и формирование полезных социальных связей.

Эти социальные преимущества могут привести к лучшим результатам в жизни, подчеркивая важную роль, которую общественное восприятие красоты играет в формировании общего здоровья и долголетия.

В новой работе команда проанализировала данные 8386 человек, выпустившихся из школ в 1957 году. Участники этого проекта, известного как Висконсинское лонгитьюдное исследование (ВЛИ), согласились передавать ученым информацию о своем здоровье на протяжении 30 лет.

Специалисты использовали фотографии из ежегодных школьных альбомов для оценки привлекательности людей из выборки по специальной шкале, а затем сравнили результаты с другой информацией об участниках ВЛИ.

Модели позволили команде учитывать различные сопутствующие факторы, такие как успеваемость в средней школе, интеллект, семейное положение, доход во взрослом возрасте, а также психическое и физическое здоровье в среднем возрасте.

Результаты показали, что люди, оцененные как наименее привлекательные, имели значительно более высокий риск смертности по сравнению с людьми со средней привлекательностью.

В частности, те, кто находился внизу рейтинга привлекательностью, жили в среднем на 16,8% меньше людей со средней и высокой физической красотой.

По словам ученых, необходимы более подробные исследования для оценки рисков для здоровья, с которой сталкиваются менее привлекательные люди.

Ранее исследователи выяснили, каким образом некоторым людям удается выглядеть очень привлекательными для противоположного пола.