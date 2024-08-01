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Диабет у беременной женщины может защищать от него ребенка

PCR.News: диабет 1 типа у матери снижает его риск у ребенка

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Depositphotos

Риск диабета 1 типа в 8-15 раз выше у людей, чьи родственники болели этим аутоиммунным заболеванием. Новые данные показывают, что риск диабета 1 типа выше, если им болел отец. Наличие диабета 1 типа у матери в некоторой степени защищает ребенка от заболевания. Об этом сообщает PCR.News.

Ученые проанализировали данные пяти исследований, в которых приняли участие 11 тысяч пациентов с диабетом 1 типа. Диагноз им поставили в возрасте от 0 до 88 лет. У них в 1,8 раз чаще диабетом болел отец, а не мать.

Диабет матери «защищал» ребенка только в случае, если женщина уже болела во время беременности. Пока неизвестен механизм этой защиты. Возможно, играет роль высокий уровень глюкозы, терапия инсулином или антитела матери. Если ученым удастся найти защитный фактор, он может лечь в основу терапии, которая затормозит наступление диабета.

Авторы также учли влияние более 60 генов, связанных с риском развития диабета. Однако генетический риск был примерно одинаков у людей с больными матерями или отцами.

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