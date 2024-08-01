Эндокринолог рассказала, из-за каких заболеваний могут мерзнуть ноги

Постоянное ощущение холода в ногах может указывать на гипотиреоз, сахарный диабет, анемию или ожирение. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова.

Эндокринной причиной постоянно холодных ног может быть гипотиреоз. Это состояние, при котором возникает недостаток гормонов щитовидной железы, то есть возникает недостаток ее гормонов. При нем снижаются основной обмен веществ и приток кислорода к тканям, что сказывается в том числе и на температуре ног. Но часто при гипотиреозе беспокоят не только холодные ноги, но сухость кожи, выпадение волос, отеки, выраженная утомляемость и другие симптомы, — рассказала Атаманова.

Чтобы исключить гипотиреоз, достаточно сдать анализы на показатели ТТГ, св. Т4. Если они в норме, то зябкость ног не связана с патологией щитовидной железы.

Сахарный диабет тоже может вызывать зябкость ног по двум причинам. Из-за повреждения сосудов, сужения их просвета и плохого поступления крови к стопам. Или из-за повреждения нервных окончаний — диабетической полинейропатии. Для диагностики также нужен осмотр ног у врача-эндокринолога, отметила врач.

Анемия и ожирение тоже могут повлиять на ощущения в ногах. По словам врача, стопы могут мерзнуть из-за недостаточного поступления кислорода и других питательных веществ при сниженном гемоглобине.

Избыточный вес увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, что приводит к таким заболеваниям, как гипертония и атеросклероз. Они также способствует сужению просвета сосудов, следовательно, ухудшают доставку крови к тканям. Это сказывается на их температуре, — заключила врач.

Ранее были перечислены препараты, повышающие риск развития сахарного диабета.