Обнаружен неожиданный полезный эффект вакцинации против COVID-19

Ученые университетов Кембриджа, Бристоля и Эдинбурга обнаружили, что вакцинация против COVID-19 снижает частоту сердечных приступов и инсультов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communication.

Исследователи проанализировали информацию о здоровье 46 миллионов взрослых жителей Англии, собранную за период с декабря 2020 года по январь 2022 года. Они изучили частоту возникновения сердечно-сосудистых заболеваний после вакцинации против COVID-19, сравнив ее с данными о заболеваемости до вакцинации и среди невакцинированных лиц. Ученые сосредоточились на частоте артериальных и венозных тромбозов, сердечных приступов, инсультов и тромбоэмболии легочной артерии.

Результаты показали, что частота сердечных приступов и инсультов снизилась на 10% через 13-24 недели после получения первой дозы препарата. Повторная вакцинация AstraZeneca сократила заболеваемость еще на 27%, а Pfizer/BioNTech — на 20%. Отмечается, что вакцинация против COVID-19 также снизила число венозных тромботических событий.

В ходе дополнительных исследований были выявлены редкие случаи сердечно-сосудистых осложнений, связанных с применением вакцин. Речь идет о миокардите (воспалении сердечной мышцы) и перикардите (воспалении наружной оболочки сердца) после прививок на основе мРНК. Вакцины на основе аденовируса изредка провоцировали тромботическую тромбоцитопению (тромбоз мелких сосудов). Однако новых серьезных сердечно-сосудистых осложнений, связанных с вакцинацией, не было обнаружено.

Ранее ученые выяснили, что вакцина против лишая может защитить от деменции.