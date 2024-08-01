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Врач рассказала, как россиянам распознать заражение лихорадкой Западного Нила

Врач Агаева: температура и головная боль указывают на лихорадку Западного Нила

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Jim Gathany./Wikimedia Commons

Лихорадка Западного Нила — это острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается через укусы комаров и клещей. Часто болезнь проходит бессимптомно или с симптомами гриппа, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева.

«Примерно у 20% зараженных развивается лихорадочное состояние, головная боль, усталость и боль в теле, тошнота, рвота, иногда сыпь на туловище и распухшие лимфатические узлы. В 1 из 150 случаев развивается тяжелое поражение центральной нервной системы, которое вызывает энцефалит, менингит или полиомиелит Западного Нила. Симптомы включают головную боль, высокую температуру, твердость мышц шеи, спутанность сознания, дезориентацию в пространстве, тремор, судороги, мышечную слабость вплоть до паралича, а также может привести к коме», — рассказала Агаева.

Эта форма болезни называется менингоэнцефалитической, и риск летального исхода при ней высокий, так как в этом случае вирус поражает головной мозг. Чаще всего осложнения начинаются, если поздно обратиться за медицинской помощью.

«Период от момента заражения до проявления симптомов болезни обычно составляет от 3 до 14 дней. Тяжелое заболевание может развиться у человека любого возраста, но риск возрастает для людей старше 50 лет и пациентов со слабым иммунитетом», — отметила врач.

Главный метод борьбы с болезнью — предотвращение укусов насекомых. Подробнее о лихорадке, почему число зараженных в будущем увеличится, и почему вакцины от вируса еще нет — в материале «Газеты.Ru».

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