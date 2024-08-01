Врач назвала виды спорта, полезные при нарушениях зрения

При нарушениях зрения важно проконсультироваться с врачом перед началом тренировок. Об этом RuNews24.ru рассказала офтальмолог клиники 3Z Лидия Садулаева.

При близорукости, дальнозоркости или астигматизме врач рекомендовала обратить внимание на настольный теннис и другие виды спорта с мелкими элементами.

«Пристальное наблюдение за быстро передвигающимся объектом дает глазам положительную нагрузку, при этом нет необходимости поднимать тяжести и не наблюдается резкий перепад давления», — объяснила врач.

Также может быть полезна йога, в том числе и в гамаках. Но не рекомендуется выполнять перевороты в гамаке или асаны головой вниз, считает врач.



Гимнастика, растяжка, легкий бег, скандинавская ходьба и езда на велосипеде могут повысить тонус глазных мышц. Однако при нарушениях зрения важно проконсультироваться с врачом перед началом тренировок. Если из-за плохого зрения есть ограничения на любимые виды спорта, можно сделать лазерную коррекцию зрения. При занятиях на свежем воздухе важно защищать глаза от солнца и пыли при помощи специальных очков.

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