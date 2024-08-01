Врач рассказала, к каким заболеваниям приводит ожирение

Ожирение может привести к сахарному диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям вплоть до инсульта. Об этом «Известиям» рассказала врач-эндокринолог ИНВИТРО Юлия Репникова.

В первую очередь избыточный вес может привести к сахарному диабету. Абдоминальное ожирение, при котором жир откладывается в области живота, повышает риск артериальной гипертензии. Она может привести к инсульту, инфаркту, желчнокаменной болезни и бесплодию. При этом типе ожирения вес человека может быть нормальным. Распознать абдоминальное ожирение можно по окружности талии более 80 см для женщин и более 94 см для мужчин.

До этого ученые предложили изменить критерии диагностирования ожирения. Данные показывают, что риск связанных с ожирением заболеваний повышает жир, который окружает внутренние органы. Чтобы учесть распределение жира в организме, нужно использовать соотношение окружности талии к росту. Если этот показатель выше 0,5, у человека может быть опасное для здоровья ожирение даже при нормальном весе.

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