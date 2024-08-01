Названо расстройство психики, повышающее риск деменции на 74%

Ученые из Университета Палермо (Италия) обнаружили, что депрессия может повышать риск развития деменции на 74%. При этом такая взаимосвязь ярче всего выражена у молодых людей. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Geriatric Psychiatry (IJGP).

В исследовании приняли участие 22 789 человек. У 24,9% на момент участия была диагностирована депрессия. Страдающие этим психическим расстройством люди чаще были женщинами, с меньшей вероятностью состояли в браке, имели много ограничений в повседневной деятельности и были склонны к различным хроническим заболеваниям.

Ученые проанализировали информацию об особенностях здоровья добровольцев, после чего в течение 15 лет наблюдали за ними. За это время у 1419 участников развилась деменция. Ученые подсчитали, что депрессия в истории болезни повышала риск развития этого заболевания на 74%. По словам исследователей, такая взаимосвязь была особенно сильной у молодых участников — у лиц моложе 60 лет с депрессией вероятность деменции повышалась в два раза.

Исследование также показало, что определенные симптомы депрессии, такие как потеря концентрации, пессимизм и усталость, были значимыми предикторами старческого слабоумия. Нарушения сна с деменцией не коррелировали.

Ранее стало известно, как снизить риск развития деменции на 50%.