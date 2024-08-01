Названа опасность позднего отхода ко сну

Ученые из Эксетерского Университета в Великобритании обнаружили, что у людей, которые ложатся спать около полуночи или позже, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний повышается на 25%. Результаты исследования опубликованы в European Society of Cardiology (ESC).

В шестилетнем исследовании приняли участие более 80 тысяч мужчин и женщин. Ученые собрали информацию об образе жизни участников и их режиме сна. Полученные данные затем сопоставили с показателями физического здоровья добровольцев.

Оказалось, что время отхода ко сну имеет большое значение для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Ученые обнаружили, что у тех, кто засыпал после полуночи, риск развития болезней сердца и сосудов повышался на четверть. Наиболее подходящим временем для засыпания исследователи обозначили период между 22:00 и 23:00. В это время организм находится в состоянии, которое способствует быстрому засыпанию и качественному сну.

Отмечается, что слишком ранний отход ко сну тоже не приносил пользы организму. Ученые подсчитали, что засыпание до 22:00 увеличивало вероятность возникновения проблем с сердцем и сосудами на 12%.

Ранее ученые выяснили, что ранний отход ко сну повышает шанс забеременеть.