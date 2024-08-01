Стало известно, о каком опасном заболевании может говорить вздутие живота

Ученые из Университетского колледжа Лондона подсчитали, что в 2,2% случаев у человека, обратившегося к врачу с жалобами на боль в животе, в течение следующих 12 месяцев диагностируют рак. У аналогичного процента людей заболевание развивается, если они сообщают о вздутии. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Medicine.

Исследователи проанализировали данные 400 тысяч британцев старше 30 лет, которые консультировались с терапевтами по поводу болей в животе в период с 2007 по 2016 год. В выборку исследования также вошли более 50 тысяч человек, посетивших врачей в рамках того же временного периода из-за вздутия.

Ученые обнаружили, что у каждого 50-го (у 2,2 % всех пациентов) пациента, обратившегося к врачу с жалобами на боли в животе, в течение года после консультации был диагностирован рак. У аналогичной (2,2%) доли людей, сообщивших о вздутии живота, заболевание также выявляли в течение следующих 12 месяцев.

Отмечается, что, согласно рекомендациям Национального института здравоохранения Великобритании, пациентов следует срочно направлять обследование и дальнейшее лечение, если их риск развития рака превышает 3%. Однако, по мнению ученых, люди в возрасте 60 лет и старше, обратившиеся к терапевту с болями в животе или вздутием живота, могут требовать такого рода срочного направления сразу же, независимо от результатов анализа крови.

Ученые объяснили, что риск возникновения рака повышается с возрастом. По этой причине исследователи посчитали наличие болей в животе и вздутия достаточным основанием для получения направления к онкологу.

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