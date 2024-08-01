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Ученые предложили построить на Луне хранилище ДНК редких видов Земли

BioScience: лунный биорепозиторий может защитить исчезающие земные организмы

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Peter Curreri

Международная группа ученых предложила создать на Луне биорепозиторий — хранилище ДНК и клеток, куда поместят образцы исчезающих видов земных растений и животных. По словам авторов инициативы, это поможет спасти наиболее уязвимые организмы нашей планеты от различных катаклизмов. Исследование опубликовано в научном журнале BioScience.

Описанное командой лунное хранилище будет вне досягаемости климатических изменений, геополитических событий и других катастроф. По словам специалистов, естественная холодная среда Луны позволит поддерживать образцы замороженными круглый год без необходимости использовать энергию.

Исследователи предложили разместить биорепозиторий в глубоких кратерах вблизи полярных регионов, недосягаемых до солнечного света, где сохраняется температура около -196°C.

Согласно расчетам ученых, в будущем сохраненные образцы предполагается использовать для выведения новых особей критически исчезающих видов или для клонирования и создания новых существ в случае полного вымирания.

Создание подобного проекта потребует значительных затрат, однако авторы инициативы считают, что с развитием космических путешествий и освоением Луны строительство там хранилища ДНК перестанет быть фантастикой.

Ранее ученые нашли следы воды в образцах лунного грунта.

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