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Уничтоживший динозавров астероид ускорил эволюцию птиц, выяснили ученые

SciAdv: массовое вымирание мелового периода дало импульс развитию пернатых

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Gerd Altmann/Pixabay

Международная группа ученых из США, Великобритании и Канады нашла связь между массовым вымиранием конца мелового периода 66 млн лет назад и стартом быстрой эволюции птиц. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Мел-палеогеновое вымирание было вызвано падением на Землю огромного астероида. Эта катастрофа привела к исчезновению динозавров наряду с 75% всех существовавших на Земле организмов.

В новом исследовании команда рассмотрела эволюционную траекторию всех основных групп пернатых и обнаружила ключевые моменты, способствовавшие появлению более чем 10 тыс. ныне живущих видов птиц.

Ученые обнаружили, что погубившее динозавров массовое вымирание вызвало сдвиги в нуклеотидах птичьего ДНК. Например, в течение 3-5 млн после мел-палеогеновой катастрофы выжившие линии птиц имели тенденцию к развитию тела меньшего размера.

Кроме того, изменилось эмбриональное развитие многих видов пернатых, вследствие чего их птенцы стали проклевываться из яиц беспомощными и нуждающимися в кормлении со стороны взрослых.

Исследователи считают, что их открытие позволяет пересмотреть некоторые предположения эволюционной биологии относительно ранней истории птиц.

Ранее ученые выяснили, каким образом динозаврам удалось доминировать на Земле на протяжении сотен миллионов лет.

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