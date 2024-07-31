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Пропуск завтрака «отнимает» радость жизни, выяснили ученые

BMC: пропуск завтрака ведет к неудовлетворенности детей жизнью

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Shutterstock

Ученые Университета Англии Раскин (ARU) в Великобритании и Университета де лас Америкас в Мексике обнаружили, что пропуск завтрака может приводить к снижению удовлетворенности жизнью у детей и подростков в возрасте 10-17 лет. Результаты исследования опубликованы в BMC Nutrition Journal.

В исследовании приняли участие более 150 тысяч детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет из 42 различных стран. Ученые попросили испытуемых рассказать о своих пищевых привычках и оценить уровень жизненного благополучия. Оказалось, что привычка регулярно завтракать коррелировала с уровнем удовлетворенности жизнью: дети, которые завтракали каждый день, чаще отмечали, что живут счастливой и полной жизнью.

Уровень удовлетворенности жизнью различался в разных странах. Например, в Португалии дети, которые завтракали ежедневно, продемонстрировали наивысший уровень удовлетворенности жизнью, в то время как у испытуемых из Румынии, пропускавших первый прием пищи, были самые низкие показатели.

Ученые также установили, что даже среди тех, кто регулярно завтракал, существовали различия в уровне жизненного благополучия. Дети и подростки в Англии чаще других испытуемых называли себя несчастными, «уступая» лишь добровольцам из Румынии, Венгрии, Германии и Австрии.

Исследователи отметили, что регулярный завтрак не только обеспечивает организм необходимой энергией и питательными веществами, но и способствует улучшению когнитивных функций — навыков обучения и концентрации внимания.

Ранее врач перечислил последствия пропуска завтрака.

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