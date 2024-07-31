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Суд наложил на TikTok штраф в размере 4 млн рублей

Российский суд привлек TikTok к ответственности по административному иску

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Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Российский суд привлек TikTok к ответственности по административному иску — компании назначено наказание в виде штрафа. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

«Постановлением мирового судьи судебного участка №373 Таганского района г. Москвы, и.о. мирового судьи судебного участка №422 Таганского района г. Москвы,TikTok Pte. Ltd. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7.10-4 КоАП РФ», — сообщает канал.

В качестве наказания, компании был назначен штраф в размере четырех миллионов рублей.

До этого законодатели палаты представителей конгресса США подготовили законопроект, направленный на запрет социальной сети TikTok, которая принадлежит китайской компании ByteDance.

По информации издания, законопроект вынудит компанию из КНР отказаться от TikTok, либо эту платформу могут запретить в Соединенных Штатах.

Ранее кандидата в президенты США высмеяли за использование TikTok.

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