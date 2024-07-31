Ученые нашли новый тип древесины, способный спасти климат

Международная группа ученых из Великобритании и Польши обнаружила совершенно новый тип древесины в ходе изучения структуры распространенного типа декоративных растений. Открытие может помочь в борьбе с выбросами парниковых газов. Исследование опубликовано в научном журнале New Phytologist (NewPhyt).

Команда проанализировала древесину лириодендронов, или тюльпановых деревьев, растущих в Северной Америке и Юго-Восточной Азии. Оказалось, что на микроскопическом уровне волокна этого вида имеют уникальные особенности, которых нет ни у лиственных, ни у хвойных пород.

Исследователи обнаружили, что два сохранившихся вида древнего рода Liriodendron, широко известные как тюльпановое дерево (Liriodendron tubulipera) и китайское тюльпановое дерево (Liriodendron chinense), имеют гораздо более крупные макрофибриллы, чем их лиственные сородичи. Макрофибриллы представляют собой длинные волокна, выстроенные слоями во вторичной клеточной стенке.

Лириодендроны отделились от магнолий около 30–50 млн лет назад, что совпало с быстрым сокращением содержания углекислого в атмосфере. Это может помочь объяснить, почему тюльпановые деревья столь эффективны в хранении углерода.

Команда подозревает, что именно более крупные макрофибриллы в этой «срединной древесине» ответственны за быстрый рост тюльпановых деревьев.

Исследователи отметили, что лириодендроны могут стать основой для плантаций, предназначенных для улавливания углерода из воздуха.

Ранее ученые случайно получили сверхчерную древесину в ходе экспериментов с плазмой.