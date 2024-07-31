Ученые научились отпугивать малярийных комаров с помощью кожных микробов

Американские ученые из Калифорнийского и Стэнфордского университетов разработали генетически модифицированные бактерии, отпугивающие комаров. Исследование опубликовано в научном журнале PNAS Nexus.

Комары переносят множество опасных для жизни заболеваний, включая малярию, лихорадку Западного Нила, лихорадку Денге, желтую лихорадку и вирус Зика. Самки комаров ищут цель для укуса с помощью запахов, выделяемых кожными микробами.

Команда сконструировала версии обычных бактерий человеческой кожи Staphylococcus epidermidis и Corynebacterium amycolatum, чтобы производить гораздо меньше молочной кислоты, которая, как известно, привлекает комаров.

Авторы разработки протестировали искусственные микробы в лаборатории и обнаружили, что модифицированные S. epidermidis привлекают примерно на 50% меньше комаров Aedes aegypti и Anopheles gambiae.

Тесты на мышах показали еще большую эффективность метода. Грызуны, обработанные модифицированными бактериями, снизили частоту комариных укусов на 64,4%. Эффект сохранялся в течение 11 дней.

По словам ученых, их открытие может продолжить путь к созданию натурального и долгосрочного репеллента от комаров.

Ранее российских исследователей встревожил рост числа пациентов с лихорадкой Западного Нила.