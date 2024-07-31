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Ученых озадачило содержание древней глиняной таблички на аккадском языке

KTB: в Турции нашли список покупок возрастом 3500 лет

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basin.ktb.gov.tr

Группа археологов в Турции расшифровала текст на 3500-летней глиняной табличке, обнаруженной на юге страны в регионе Хатай. К удивлению ученых, записи оказались списком покупок мебели, напоминавшим современные накладные. Информация о находке опубликована на официальном сайте министерства культуры и туризма Турции (KTB).

Группа исследователей нашла артефакт в ходе раскопок на территории древнего города-государства Алалах в ходе реставрационных работ после землетрясения.

Алалах находится недалеко от современной турецкой Антакьи. Во втором тысячелетии до нашей эры город был столицей королевства Мукиш и крупнейшим поселением в регионе.

По словам специалистов, текст был выполнен аккадской клинописью — формой письма, распространенной на древнем Ближнем Востоке. Размеры таблички составляли 4 на 16 сантиметра, а вес — 28 граммов.

Список перечисленных в табличке приобретений включал упоминания большого количества столов и стульев. По словам археологов, содержание древнего документа поможет лучше понять экономику и социальную динамику в регионе.

Ранее подросток в Израиле случайно нашел редчайшее кольцо возрастом более тысячи лет.

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