Ученые рассказали, зачем отказываться от лосося в пользу скумбрии

Ученые из Кембриджского университета установили, что выращивание лосося на фермах приводит к частичной потере кальция, йода, железа, омега-3, витамина В12 и витамина А, в то время как в дикой рыбе эти полезные вещества присутствуют в большем объеме. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Food.

Ученые проанализировали количество питательных веществ, содержащихся в рыбе, выращенной на норвежских фермах. Исследователи сосредоточились на девяти жизненно важных для человека пищевых компонентах — йоде, кальции, железе, витамине В12, витамине А, омега-3 (эйкозапентаеновой кислоте и докозагексаеновой кислотах), витамине D, цинке и селене. Полученные данные затем сравнили с показателями содержания этих веществ в дикой мелкой рыбе, используемой в качестве корма для лосося.

Результаты показали, что в сельди, скумбрии, макрели, анчоусах и другой кормовой рыбе концентрация кальция, йода, железа, омега-3, витамина В12 и витамина А была выше, чем в лососе. Количество кальция в филе рыбы дикого происхождения было более чем в пять раз выше, чем в филе лосося, йода — было в четыре раза больше, а железа, омега-3, витамина В12 и витамина А — более чем в 1,5 раза.

По словам ученых, употребление в пищу мелкой дикой рыбы не только помогает разнообразить рацион, но и позволяет повысить его качество.

Ранее были названы самые полезные для женщин виды рыбы.