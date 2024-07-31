Томаты из семян, долго хранившихся в космосе, оказались не вкуснее обычных

Сотрудники Федерального научного центра овощеводства совместно с сотрудниками Института биохимической физики им. Эмануэля РАН выявили изменения как биохимических параметров, так и минерального состава плодов томатов новых перспективных сортов «Лотос» и «Осенняя рапсодия», полученных в ФНЦО в ходе селекционной работы. Томаты были выращены из семян, которые долгое время хранились в условиях космического полета.

Однако, как рассказали Газете.Ru» в Минобрнауки РФ, при дегустации различий во вкусовых характеристиках плодов опытных (семена, которых хранились в космосе) и контрольных томатов не выявлено.

Растения, выращенные из опытных семян, имели более мелкий размер плодов, но не отличались по урожайности от контрольных. В плодах опытных растений наблюдалось значительное повышение ряда биохимических показателей: количества сухого вещества, пищевых волокон, моносахаридов, лимонной, яблочной кислот и снижение щавелевой кислоты по сравнению с контрольными растениями.

Наиболее значимые изменения антиоксидантного статуса были выявлены при исследовании каротиноидов кожуры и мякоти плодов. В мякоти плодов опытных растений содержание каротиноидов было в 1,44–1,70 раза ниже, тогда как в кожуре – в 1,27–1,90 раза выше по сравнению с контрольными растениями. Полученные результаты указывают на значимое перераспределение каротиноидов в кожуре и мякоти томата из-за длительного окислительного стресса под влиянием условий космического полета.

Высокий антиоксидантный статус внешних тканей растений отражает мощный механизм их защиты от различных форм стресса. Выявлена тенденция к увеличению общего накопления минеральных веществ в мякоти плодов опытных растений по сравнению с кожурой в 1,13–1,50 раза. В плодах опытных растений наблюдалось снижение уровня Ca, Sr и Mo и увеличение Se как в мякоти, так и в кожуре. Концентрация Fe и особенно Pb была ниже в мякоти плодов опытных растений.

«Влияние окислительного стресса, вызванного длительным космическим полетом, проявляется как в изменении биохимических характеристик, так и минерального состава плодов томата, вызывает перераспределение каротиноидов, а также макро- и микроэлементов в кожуре и мякоти плодов», – отметила главный научный сотрудник ФНЦО Надежда Голубкина.

Ученые отмечают, что выявленные изменения биохимических параметров и минерального состава (хозяйственно-ценных признаков) плодов томатов сортов «Лотос» и «Осенняя рапсодия» могут быть использованы в дальнейшей селекционной работе.

Ранее ученые создали метод экспресс-диагностики болезни Паркинсона по рисунку спирали.