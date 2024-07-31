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Искусственный интеллект выявил тяжелое бесплодие у мужчин со 100%-й точностью

Scientific Reports: анализ крови выявил тяжелое бесплодие у мужчин с точностью 100%

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Shutterstock

Ученые создали искусственный интеллект для обнаружения мужского бесплодия по образцу крови. Общая точность составила 74%, а при тяжелой форме бесплодия — 100%. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Алгоритм для обнаружения бесплодия по образцу крови обучили на данных 3662 мужчин, которым провели анализы сперматозоидов и гормонов в период с 2011 по 2020 год.

Затем модель ИИ проверили на данных примерно 200 пациентов в 2021 и 2022 году, средняя точность составила 74%. В случае необструктивной азооспермии, самой тяжелой формы мужского бесплодия, точность составила 100% при обеих проверках. Необструктивная азооспермия означает отсутствие сперматозоидов в семенной жидкости, при котором нет обструкции (сужения) семявыносящих путей.

Модель прогнозирования на основе ИИ не может заменить анализ спермы. Однако последний обычно проводят только в специальных центрах. Анализ крови с помощью ИИ доступнее. Он может стать первичным этапом проверки на бесплодие: если отклонения найдут в крови, мужчине могут назначить анализ спермы.

Ранее ученые связали отсутствие половой жизни у женщин с высоким риском летального исхода.

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