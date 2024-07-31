Хронический кашель может передаваться по наследству, выяснили ученые

Ученые из Университета Упсалы обнаружили, что наличие сухого хронического кашля у родителей повышает риск развития этой патологии у ребенка более чем на 50%. Результатами исследования ученые поделились в журнале ERJ Open Research.

По словам ученых, более 10% населения страдает хроническим кашлем, который, как доказано, влечет за собой ряд негативных последствий: снижение качества жизни, ухудшение трудоспособности и проблемы с голосом. В ходе нового исследования было обнаружено, что эта патология может быть наследственным состоянием.

Ученые пригласили к участию 7155 родителей и 8176 их (уже повзрослевших) детей в возрасте 20 лет и старше. Испытуемые были набраны из числа жителей Северной Европы. Исследователи проанализировали информацию об особенностях здоровья и образа жизни участников, а также попросили их сообщить о своем статусе курения.

Оказалось, что риск развития хронического сухого кашля у детей увеличивается более чем на 50%, если одному из родителей был поставлен такой же диагноз. Эта корреляция не зависела от других факторов, таких как пол, наличие вредных привычек и астма в истории болезни.

Сейчас ученые планируют продолжить исследования. Они намерены выявить конкретные генетические варианты, повышающие вероятность возникновения сухого кашля.

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