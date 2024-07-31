Ученые нашли потенциальный метод борьбы с болезнью Стивена Хокинга

Американские нейробиологи из Университета Дьюка нашли потенциальный способ борьбы с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) — неизлечимым и прогрессирующим нейродегенеративным заболеванием. Специалисты обнаружили генетическую вариацию, обладатели которой имеют высокие шансы выздороветь от БАС. Исследование опубликовано в научном журнале Neurology.

БАС также известен как болезнь Стивена Хокинга — выдающегося физика-теоретика, утратившего возможность самостоятельно передвигаться и общаться без помощи техники из-за этого диагноза.

Команда провела геномное ассоциативное исследование 22 пациентов, которые смогли выздороветь от БАС. Их результаты сравнили с больными, у которых болезнь прогрессировала.

Ученые выявили распространенную генетическую вариацию, называемую однонулкеотидным полиморфизмом (ОНП). ОНП снижает уровень белка, который блокирует сигнальный путь IGF-1. Таким образом, обладатели этого изменения в ДНК имели в 12 раз больше шансов на выздоровление, чем люди без ОНП.

По словам исследователей, их открытие указывает на новый потенциальный подход к воздействию на IGF-1, который может стать лечением БАС.

Ранее ученые обнаружили ген, провоцирующий развитие БАС.