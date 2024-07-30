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Ученые нашли древнейшую галактику в известной Вселенной

Nature: обнаружена галактика, возникшая через 300 млн лет после Большого взрыва

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NASA/ESA/CSA/STScI./R. Colombari

Международная группа астрономов из Италии, США, Великобритании, Дании и других стран открыли самую древнюю галактику из известных. Система под названием JADES-GS-z14-0 образовалась менее чем через 300 млн лет после Большого взрыва — на 400 млн лет раньше предыдущего рекорда. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

По словам команды, JADES-GS-z14-0 имела красное смещение 14,32, что побило предыдущий рекорд наиболее старых и далеких галактик. Показатель красного смещения отражает удаление объектов в космосе по мере расширения Вселенной. Чем больше его значение, тем раньше возник и дальше переместился тот или иной объект после зарождения космоса.

Ученые выяснили, что древняя галактика имеет диаметр более 1,6 тыс. световых лет, а большая часть света исходит от звезд, а не от области вокруг растущей сверхмассивной черной дыры.

Астрономы отметили, что открытие помогает переосмыслить раннюю историю Вселенной, известную как Космический рассвет. Он начался около 13,8 млрд лет назад. В это время космос был заполнен туманом из нейтрального водорода, который не давал распространяться свету. Новое исследование показало, что уже в это время шло активное формирование галактик.

Ранее ученые открыли галактику, возникшую через 700 млн лет после Большого взрыва.

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