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Ученые научились доставлять лекарства в мозг с помощью паразитов

NatMicrobiol: ГМ-токсоплазма может внедреять медпрепараты в мозговые клетки

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Shutterstock

Международная группа ученых из США, Израиля, Швейцарии, Италии и других стран разработала технологию по доставке лекарств в труднодоступные участки мозга с помощью модифицированной токсоплазмы (Toxoplasma gondii) — простейшего паразита, способного преодолевать гемоэнцефалический барьер. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Microbiology (NatMicrobiol).

Гемоэнцефалический барьер не пропускает в мозг любые гидрофильные и крупные молекулы, что не дает доставлять туда лекарства для лечения мозговых заболеваний.

Токсоплазмы обитают практически во всех теплокровных организмах на Земле, включая от 25 до 30% человечества. Организмы могут проникать через защитную мембрану, отделяющую кровеносные сосуды от мозговой ткани и центральной нервной системы.

В большинстве случаев присутствие токсоплазмы никак не сказывается на здоровье носителя, но в некоторых случаях паразиты могут вызывать инфекцию под названием токсоплазмоз.

В новом исследовании команда сконструировала генно-модифицированные (ГМ) образцы токсоплазмы, перенастроенные для доставки в мозг белков для лечения редкого неврологического заболевания под названием синдром Ретта. Эта болезнь влияет на развитие мозга и почти всегда вызывается мутациями гена MECP2.

Ученые протестировали искусственный организм на выращенной в лаборатории мозговой ткани человека и живых мышах. Как показали испытания, доставленные токсоплазмой белки смогли изменить экспрессию MECP2, вызвав минимальное воспаление.

Исследователи полагают, что их результаты открывают новый путь развития в лечении неврологических заболеваний.

Ранее ученые выяснили, что токсоплазмоз может повысить риск психических расстройств.

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