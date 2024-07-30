Ученые раскрыли одну из тайн происхождения материи в ранней Вселенной

Американские физики из Йельского университета и Университета Дьюка воссоздали в лаборатории условия Большого взрыва, чтобы понять, как вела себя материя сразу после образования Вселенной. Они пришли к выводу, что большая часть окружающего нас вещества возникла несколько позднее первоначального события. Исследование опубликовано в научном журнале Physics Letters B (PLB).

По словам специалистов, ранний космос был в 250 тыс. раз горячее ядра Солнца. Это слишком высокая температура для образования протонов и нейтронов, из которых состоит обычная материя.

Новые расчеты показали, что до 70% некоторых измеренных частиц произошли от более поздних реакций по мере расширения Вселенной. Об этом свидетельствуют результаты экспериментов на коллайдерах.

Ученые также выяснили, что процессы образования новой материи начались через 0,000001 секунды после Большого взрыва — примерно столько времени понадобилось горячему «супу» из первичных субатомных частиц, чтобы начать остывать в ходе расширения.

Ранее астрономам удалось узнать массу ближайшего к Земле пульсара — быстро вращающейся нейтронной звезды.