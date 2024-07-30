Ученые открыли новый вид хищных динозавров, родственных тираннозавру

Группа китайских палеонтологов из Музея естественной истории Чжэцзян в Китае открыла новый вид плотоядных динозавров, относившихся к семейству тираннозаврид. Они были родственниками знаменитых тираннозавров рекс — самых крупных хищных динозавров в истории. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Останки доисторического существа были обнаружены на стройплощадке в городе Гуанчжоу на юге КНР в 2017 году. Ученые назвали обнаруженную разновидность Asiatyrannus xui в честь известного китайского исследователя Сюй Сина.

Как показал анализ окаменелостей, азиатираннус достигал четырех метров в длину, а размеры его черепа составляли 47,5 сантиметров. Как и прочие тираннозавриды, этот ящер передвигался на задних лапах.

Азиатирранусы жили приблизительно 66-72 млн лет назад в эпоху позднего мела. Палеонтологи считают, что эти хищники занимали иную экологическую нишу по сравнению с более крупными сородичами, преследуя и поедая более мелкую и проворную добычу.

Ученые полагают, что обнаружение этого вида на юге Китая подтверждает теорию, что тираннозавриды мигрировали на восток с острова под названием Ларамидия, располагавшегося на месте нынешнего побережья Северной Америки.

Ранее палеонтологи пришли к выводу, что тираннозавр рекс был почти вдвое больше предыдущих оценок, а его масса достигала 15 тонн.