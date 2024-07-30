Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач перечислил последствия пропуска завтрака

MedicalXpress: пропуск завтрака вреден для здоровья сердца

close
100%
Shutterstock/Brent Hofacker

По словам Франсиско Лопес-Хименеса, кардиолога клиники Майо (крупного американского медицинского и исследовательского центра), пропуск завтрака может мешать эффективному похудению и повышать риск нежелательных сердечно-сосудистых событий. Об этом сообщает издание MedicalXpress.

Доктор объяснил, что результаты многочисленных исследований продемонстрировали важность первого приема пищи для здоровья. Ученые из разных стран пришли к выводу, что у людей, которые пропускают завтрак, повышен риск развития сердечных заболеваний. Некоторые научные работы также продемонстрировали, что сердечные приступы чаще случаются утром.

Врач отметил, что отчасти угроза здоровью сердца связана с утренним повышением уровня адреналина. Это биологически активное вещество, которое производит организм в ответ на стресс или угрозу. Адреналин способствует стимуляции сердечного ритма, расширению бронхов, повышению кровяного давления и поддержанию уровня глюкозы в крови. При отсутствии пищи состояние стресса, в котором находится организм, может усилиться. Это, в свою очередь, ведет к перегрузке сердечно-сосудистой системы.

Пропуск завтрака также может быть вреден для людей, которые стремятся избавиться от лишнего веса. Лопес-Хименес объяснил, что такой режим питания не только не помогает похудеть, но и ведет к перееданиям в вечернее время и перед сном.

Ранее врач рассказала, можно ли есть мясо на завтрак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами