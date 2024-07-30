У диких животных в США обнаружили коронавирус

Ученые Вирджинского политехнического института в США обнаружили широкое распространение коронавируса SARS-CoV-2 среди диких животных, таких как еноты, кролики, летучие мыши и опоссумы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Научный коллектив проанализировали пробы, взятые из носовых, ротовых полостей и крови 23 различных видов животных. Места сбора образцов включали как жилые районы с высокой активностью людей, так и удаленные природные территории.

Вирус был выявлен у шести видов животных, а антитела к инфекции обнаружили у пяти видов. Генетическое исследование подтвердило присутствие в организме животных и выявило уникальные мутации, сходные с теми, которые циркулируют среди людей. По словам ученых, это открытие свидетельствует о передаче вируса от человека к животным. Исследователи добавили, что уровень заражения был наиболее высоким у животных, пойманных вблизи пешеходных троп и общественных мест.

Вирус был обнаружен у оленьих хомячков, виргинских опоссумов, енотов, сурков, флоридских кроликов и летучих мышей вида красный волосатохвост. SARS-CoV-2, присутствующий в организме одного опоссума, содержал недавно обнаруженные мутации, которые могут повлиять на риск заражения человека вирусом и на иммунный ответ.

Ранее были найдены новые пути заражения клеток коронавирусом.