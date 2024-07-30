Российские ученые создали новый комплекс для борьбы с остеопорозом

Ученые Белгородского государственного университета (БелГУ) разработали новый комплекс для восстановления и укрепления костной ткани. Об этом сообщает РИА Новости.

Созданный базовый компонент препарата обладает более высокой биодоступностью по сравнению с существующими аналогами. Это позволит повысить эффективность лечения остеопороза, а также снизить количество побочных эффектов.

Остеопороз приводит к уменьшению массы костного вещества, от этого скелет становится более хрупким. Болезни наиболее подвержены пожилые люди. Поэтому из-за роста процента стареющего населения остеопороз становится глобальной проблемой. Так, предполагается, что к 2050 году половина переломов будет вызываться именно остеопорозом.

Ученые БелГУ изучили синтезированный российскими исследователями новый комплекс ацексамовой кислоты, который усваивается костной тканью в семь раз эффективнее. Кроме того, он гораздо лучше накапливается в костях. После проведения дополнительных экспериментов планируется приступить к разработке перорального препарата от остеопороза.

До этого сообщалось, что ученые из Бирмингемского университета обнаружили, что пептид под названием PEPITEM может «омолодить» иммунитет пожилых людей и снизить интенсивность воспаления в организме, тем самым снижая риск развития возрастных заболеваний.

Ранее ученые выяснили, какой механизм скрыт в основе старения клеток.