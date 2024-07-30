Ученые нашли способ повысить скорость бега спортсменов без допинга

Американские ученые из Массачусетского университета в Амхерсте выяснили, что передовые беговые кроссовки с шипованной подошвой повышают скорость бега легкоатлетов на средних дистанциях. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов bioRxiv.

Шипованные кроссовки нового типа, также называемые «супершиповками», начали использоваться в профессиональном спорте около пяти лет назад. Супершиповки имеют более толстый, упругий и гибкий средний слой подошвы с жесткой пластиной из углеродного волокна.

В ходе серии экспериментов исследователи сравнили различные конструкции супершиповок с традиционной шипованной обувью для бега, отличающейся легкой конструкцией с минимальной амортизацией и отсутствием дополнительных элементов жесткости.

Они обнаружили, что различные конструкции супершиповок улучшали скорость бега в среднем на 2%, варьируясь в диапазоне от 1,8 до 3,1%. Эффект был заметен в забегах на средние дистанции в 800 и 1500 метров.

Результаты показали, что супершиповки позволяют бегунам делать более широкие шаги, совершая на 17-21 шаг меньше по сравнению с соперниками в обычных шиповках.

Ученые отметили, что 2% прибавки в скорости могут иметь решающее значение в борьбе за лидерство на спортивных соревнованиях высокого уровня.

Ранее исследователи выяснили, какой олимпийский вид спорта сжигает больше всего калорий.