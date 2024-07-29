Потеря близких ускоряет старение, подтвердили ученые

Ученые из Колумбийского университета (США) установили, что потеря близких людей ускоряет эпигенетические часы, основанные на механизме ДНК-метилирования, тем самым способствуя биологическому старению. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Ученые проанализировали данные, полученные в результате Национального долгосрочного исследования, известного как Add Health. В нем приняли участие 12 300 человек, приглашенные путем анкетирования в 1994-1995 годы. На первом этапе, когда большая часть участников училась в школе, ученые собрали информацию о здоровье испытуемых и попросили их указать, приходилось ли им переживать уход близкого человека из жизни. Дополнительно у части добровольцев взяли образцы крови для лабораторного анализа.

Отмечается, что с начала исследования до 2016-2018 годов опрос повторялся еще четыре раза. За это время об утрате членов семьи, супругов или друзей сообщили около четырех тысяч человек.

С 2018 по 2024 год исследователи составляли эпигенетические профили и настраивали «часы» для отсчета биологического возраста, используя анализы крови. Для анализа данных использовали модель на основе линейной регрессии, чтобы предсказать связь между числом потерь и параметрами биологического возраста, учитывая также разные переменные, такие как этнос, пол, благосостояние, размер семьи, образование и тип отношений между участником и ушедшим из жизни человеком.

Результаты показали, что среди добровольцев в возрасте от 33 до 44 лет потери означали больший биологический возраст, посчитанный эпигенетическими часами, а также ускоренное старение. Причем чем больше утрат переживал человек — тем выше оказалась скорость.

Нарушение нормального цикла метилирования повышает риск развития многих заболеваний и психических расстройств. Именно на основе метилирования ДНК также можно оценивать темпы биологического старения — степени «изношенности» организма.

Ученые пока не могут объяснить, чем именно обусловлена взаимосвязь между метилированием ДНК и утратой близких людей. Возможно, в основе такой корреляции лежит воздействие эмоционального стресса.

Ученые объяснили, что ускорение биологического старение происходило вследствие метилирования ДНК — химической модификации макромолекулы, не затрагивающей генетический код.

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