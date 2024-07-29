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Ученые назвали регионы мира, где будет невозможно жить из-за жары

CNN: в Западной Африке и Южной Азии станет невозможно жить из-за жары

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Oliver Gerhard/imageBROKER.com/Global Look Press

Ученые из Университета Пердью (США) установили, что через несколько лет Западная Африка, Южная Азия и Средний Запад в США станут опасными для жизни человека из-за изменений климата. Об этом сообщает издание CNN.

Исследовательская команда провела моделирование, используя данные о климатических изменениях и волнах аномальной жары на Земле. Ученые пришли к выводу, что в ближайшие годы человечеству не стоит ожидать похолодания. Температура постепенно возрастет, что в сочетании с повышенной влажностью создаст тяжелые и опасные условия для большинства людей. Ночные температуры также возрастут, что лишит человеческий организм возможности восстановиться после дневной жары.

«Западная Африка и некоторые регионы Южной Азии находятся в числе самых уязвимых, поскольку это территории с высокой плотностью населения и ограниченными возможностями для охлаждения. В некоторых частях США, включая Средний Запад, зонально возникнет влажная жара», — отметили исследователи.

Ученые добавили, что жители развитых стран с доступом к технологиям будет легче переносить жару, но ненамного. Согласно данным ВОЗ, сейчас жара выступает причиной 489 ежегодных летальных исходов во всем мире. Однако точное число жертв может быть выше из-за не всегда очевидной связи между климатом и ухудшением состояния здоровья.

Бхарат Венкат, руководитель лаборатории тепловых исследований Калифорнийского университета, добавил, что человеческий организм не обладает высокоразвитой способностью к охлаждению в экстремальных условиях. Сочетание жары и высокой влажности опасно тем, что такие условия оказывает негативное воздействие на жизненно важные органы и пути, такие как сердечно-сосудистая система и мозг.

Ранее стало известно, что авиаперелеты в Северном полушарии станут опаснее из-за климата, выяснили ученые.

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