Найден препарат для лечения рассеянного склероза на поздней стадии

Ученые из Университета Кюсю в Японии обнаружили, что препарат INI-0602 может воздействовать на белок коннексин 43 (Cx43), участвующий в развитии симптомов рассеянного склероза. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

Склероз — это нейродегенеративное заболевание, которое затрагивает около трех миллионов человек по всему миру. Оно характеризуется ошибочной атакой иммунной системы на миелиновую оболочку нервных волокон, что препятствует передаче сигналов между нейронами.

Ученые сосредоточились на изучении функций коннексина 43 (Cx43) — белка, играющего важную роль в клеточной коммуникации и сердечной деятельности. Основная цель исследователей из Японии заключалась в выяснении того, может ли воздействие определенных препаратов-блокаторов на этот белок смягчить симптомы склероза.

Дело в том, что белок Cx43 может образовывать особые межклеточные каналы — соединения клеток между собой и с внеклеточным матриксом в пределах ткани. Именно этот способ коммуникации обусловливает возникновение тремора, двигательных нарушений, проблемы со зрением и снижения когнитивных способностей при рассеянном склерозе. Ученые стремились выявить способы блокировки этого сигнального пути.

Исследователи применили препарат INI-0602, деактивирующий межклеточные каналы, созданные Cx43. При введении высоких доз этого препарата у мышей наблюдалось значительное улучшение симптомов склероза, включая снижение демиелинизации и инфильтрации иммунных клеток в нервную систему.

INI-0602 также снижал уровень воспалительных цитокинов в спинномозговой жидкости. Кроме того, этот препарат оказался способен регулировать кальциевую сигнальную систему в клетках астроглии (вспомогательных клеток мозга), что ограничивало их способность вызывать воспаление.

По словам исследователей, воздействие на Cx43-каналы с помощью блокаторов может стать новой терапевтической стратегией для лечения хронического рассеянного склероза у людей на поздней стадии. Подобный подход можно применять и к другим нейродегенеративным заболеваниям, таким как боковой амиотрофический склероз.

Ранее была найдена новая причина прогрессирования рассеянного склероза.