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Лекарства для снижения холестерина защищают от рака печени, выяснили ученые

Cancer: статины снижают риск развития рака печени

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Shutterstock

Ученые из Национального института исследований рака в США установили, что использование статинов (препаратов, помогающих корректировать уровень холестерина липопротеидов низкой плотности в крови) коррелирует со снижением риска развития рака печени на 35%. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer.

В исследовании приняли участие 3719 лиц с раком печени и 14 876 здоровых добровольцев, объединенных в контрольную группу. Ученые проанализировали информацию из медицинских карт участников для оценки состояния их здоровья и назначении лекарственных препаратов. Результаты показали, что медикаментозное снижение уровня холестерина липопротеидов низкой плотности коррелировало со сниженным риском развития рака печени.

В частности, ингибиторы всасывания холестерина сокращали вероятность возникновения этого заболевания на 31%, а статины — на 35%. Другие лекарства (фибраты, жирные кислоты омега-3 и ниацин) такого защитного эффекта не продемонстрировали.

Исследователи предположилит, что противовоспалительные свойства статинов могут играть важную роль в снижении риска развития рака. Однако, чтобы подтвердить эту связь и лучше понять механизмы действия статинов, необходимы дальнейшие, более обширные исследования.

Ранее ученые предложили лечить рак электрическим током.

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