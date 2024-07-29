Ученые придумали, как возродить заброшенные торфяники для предотвращения пожаров

Ученые БФУ им. И. Канта разрабатывают методы возрождения заброшенных торфяников для решения экологических проблем. Об этом «Газете.Ru» рассказали в БФУ им. Канта.

Необходимость восстановления торфяников обусловлена несколькими факторами. Во-первых, заброшенные торфяники подвержены сильным пожарам при высыхании. Во-вторых, на этих территориях происходит разложение высушенного торфа, что приводит к выделению значительного количества парникового газа. В-третьих, заброшенные торфяники представляют собой нарушенные экосистемы, которые без помощи человека не способны восстановиться до первоначального состояния.

До разработки методов вторичного заболачивания рекультивация торфяников практически не проводилась. В лучшем случае они медленно зарастали, но не восстанавливались до состояния естественного верхового болота с характерной растительностью, включая мхи. Основной современный метод восстановления — вторичное заболачивание.

«Мы блокируем сток воды в канавах системой перемычек, дамб, перегородок. Вода поступает из осадков — дождей, снега, естественных источников. Важно понимать, что болото не затапливается искусственно. Торфяную залежь сравнивают с гигантской губкой, которая годами накапливает дождевую воду. При осушении эта вода стекает по каналам. Задача ученых — восстановить способность торфяника удерживать воду», — рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник НОЦ «Геоэкология и морское природопользование» БФУ им. Канта Максим Напреенко.

Восстановление занимает длительное время. Наполнение водой происходит за 2–5 лет. Строительство плотины занимает около месяца, в течение года она начинает эффективно удерживать воду. За 3–5 лет прекращается сток, вода удерживается в торфяной залежи. Восстановление растительных сообществ может длиться десятилетия.

Ученые содействуют процессу: возвращают растения, регулируют уровень воды, предотвращают пожары, удаляют нежелательные виды растений. Например, березы, которые быстро заселяют осушенные торфяники и потребляют много воды, нуждаются в контроле. Однако часто лучшая помощь человека — это мониторинг и минимальное вмешательство.

В Калининградской области на карбоновом полигоне «Росянка» проводят исследования и создают экологические тропы. Это часть сети карбоновых полигонов, созданных в России для изучения углеродного баланса экосистем. Технологии восстановления торфяников интересуют крупные компании как способ получения «углеродных единиц». Это связано с растущим вниманием к проблемам изменения климата и стремлением бизнеса улучшить свой экологический имидж.

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