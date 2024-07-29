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Врач рассказала, как бороться с сахарной зависимостью

Врач Табеева: три правила помогут избавиться от сахарной зависимости

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Чтобы избавиться от сахарной зависимости, нужно сдать анализ крови для выявления дефицитов витаминов и микроэлементов, начать заниматься спортом и высыпаться. Об этом «Газете.Ru» рассказала эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (EMC) Камиля Табеева.

«Для того, чтобы избавиться от тяги к сладкому, в первую очередь нужно понять, нет ли в рационе дефицита углеводов. Кроме того, нужно проверить отсутствие дефицита железа, витаминов группы В и других витаминов и микроэлементов. Их недостаток может усиливать тягу к сладкому», – рассказала врач.

Кроме того, регулярные занятия спортом также способствуют выработке эндорфинов и опиоидов. Поэтому спортом можно заменить источник эндорфинов в виде сладкого.

«Кроме того, важно высыпаться и по возможности записывать то, что вы едите. Так вы самостоятельно или со специалистом сможете оценить количество потребляемых углеводов», – отметила Табеева.

По ее словам, с точки зрения потребности нашего организма в питательных веществах, сахар нам не нужен. Но тем, кто все-таки его употребляет, ВОЗ рекомендует ограничить их количество до >10% от общего энергопотребления.

«А если есть желание принести дополнительную пользу своему здоровью, то до >5%. Для наглядности: это меньше одного сахаросодержащего напитка объемом 250+ мл в день», – отметила специалист.

Ранее были перечислены осложнения, которые могут возникнуть у спасенного от утопления человека.

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