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Ученые выяснили, как заставить клетки рака груди самоуничтожаться

ACS: манипулирование белком Bcl-2 запускает процесс уничтожения раковых клеток

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Ученые из Университета штата Орегон обнаружили соединения, которые заставляют белок Bcl-2, защищающий раковые клетки, уничтожать опухоли. Результаты исследований опубликованы в журналах ACS Pharmacology and Translational Science и Cancer Research Communications.

Ученые объяснили, что клетки многих злокачественных опухолей полагаются на белок Bcl-2, чтобы уклоняться от лечения и развивать устойчивость к лекарственным средствам. Кроме того, Bcl-2 помогает раковым клеткам нейтрализовать пути, связанные с естественным самоуничтожением посредством процесса, называемого апоптозом.

Некоторые исследования показали, что подавление активности Bcl-2 оказалось успешным при лечении некоторых видов рака крови, но не солидных (образующих опухоли), таких как рак молочной железы. В рамках новой работы ученые нацелились на поиск соединений, потенциально позволяющих манипулировать Bcl-2.

Эксперименты на мышах с трижды негативным раком молочной железы (одной из самых агрессивных видов заболевания) и клеточных культурах в лаборатории позволило обнаружить два таких соединения. Одно из них — BFC1108, продемонстрировало способность изменять конформацию (форму) молекулы Bcl-2 и лишать ее способности защищать раковые клетки, вместо этого уничтожая их.

Другое соединение препятствовало метастазированию рака молочной железы у мышей их в легкие. Ученые отметили, что именно этот парный орган подвержен образованию вторичных опухолевых очагов при раке груди.

Сейчас ученые планируют продолжить исследования, запустив серию клинических испытаний для оценки эффективности новых соединений в лечении рака у крупных животных. По словам исследователей, экспериментальная терапия лимфомы у собак поможет быстрее перейти к тестированию новых препаратов на добровольцах.

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