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Российские ученые собрались проникнуть в озеро подо льдами Антарктиды

Российские ученые запланировали проникнуть в подледное озеро Антарктиды

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Пресс-служба Альфа-Банка

Российские ученые намерены разработать технологии, которые позволят впервые исследовать озеро Восток, скрытое под ледяным щитом Антарктиды, без нарушения его уникальной экосистемы. Об этом сообщил РИА Новости директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров.

В январе этого года был открыт новый зимовочный комплекс российской полярной станции Восток в центральной Антарктиде, который станет базой для крупных научных проектов, включая исследования подледникового озера Восток.

«Нам необходимо создать технологию, которая позволит проникнуть в водоем, который миллионы лет находился под ледяным щитом Антарктиды, не нарушив его уникальную экосистему», — отметил Макаров.

По его словам, изучение озера и его донных отложений станет задачей для российских ученых на ближайшие два десятилетия. Озеро Восток является крупнейшим подледниковым водоемом в мире. Оно было открыто в конце XX века в районе российской антарктической станции Восток, в честь которой и получило свое название.

Площадь озера составляет около 16 тысяч квадратных километров, что немного меньше площади Ладожского озера, а глубина достигает 1,2 тысячи метров. На протяжении миллионов лет экосистема озера оставалась изолированной от внешних воздействий под толщей льда, достигающей 4 километров. Первое вскрытие озера состоялось 5 февраля 2012 года, и на сегодняшний день это одно из наименее изученных мест на планете.

Ранее ученые раскрыли влияние феномена Эль-Ниньо на ледяной щит Антарктиды.

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