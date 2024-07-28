Ученые создали первый портативный прибор для оценки вязкости лавы

Американские ученые из Университета штата Нью-Йорк в Буффало разработали и испытали в полевых условиях новый прибор для оценки вязкости лавы под названием пенетрометр. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Review of Scientific Instruments (RSI).

Чтобы проверить оборудование, команде пришлось отправиться в экспедицию к активному исландскому вулкану Литли-Хрутур.

Измерение вязкости лавы необходимо для определения скорости ее потока. Однако получить эту информацию очень сложно из-за огненной природы материала — температура расплавленных пород из вулканических недр превышает 1000°C.

Большинство исследований вязкости магмы проводятся в лабораторных условиях, где ученые могут создавать собственную лаву. Хотя этот тип экспериментов дает важную информацию о том, как лавовая масса может вести себя в природе, он не позволяет воссоздать все условия настоящего извержения.

Команда сконструировала устройство, напоминающее длинный триммер для покоса травы.

Лавовый пенетрометр работает, измеряя величину силы, которую инструмент должен приложить, чтобы вдавиться в лаву, а также время, необходимое для погружения на определенную глубину. Эти два свойства — сила и смещение — определяют вязкость окружающего материала.

Измерения в Исландии показали широкий диапазон вязкости лавы — от 300 до 34 тыс. паскаль-секунд в диапазоне температур от 1148 до 1165°C.

По словам авторов разработки, их изобретение позволит собрать новые данные о вулканической активности в разных частях света.

Ранее ученые создали ИИ для точного прогнозирования извержений вулканов.