Стало известно, о каком заболевании может говорить потеря обоняния

Ученые из Гарвардской медицинской школы обнаружили, что причиной потери обоняния может стать накопление тау-белка в головном мозге. Формирование белковых бляшек в структурах этого органа характерно для болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В исследовании приняли участие 89 пожилых людей без когнитивных нарушений. Сначала участники прошли серию тестов на оценку остроты обоняния. В ходе первого эксперимента испытуемые должны были идентифицировать запах лука, арахиса и дыма. Второй эксперимент был более сложным — на этот раз участники определяли разницу между схожими ароматами, например, лимона и лайма.

После сбора необходимой информации начался период наблюдения за испытуемым, длившийся около двух и половиной лет. По его окончании все участники прошли сканирование мозга. Оказалось, что ухудшение обоняния у пожилых людей часто коррелировало накоплением тау-белка в определенных областях мозга.

Тау-белок — это вещество, которое чаще всего обнаруживается в нейронах центральной нервной системы. В норме этот белок участвует в сборке микротрубочек — внутренней арматуры клетки. Но иногда он перестает работать как следует и начинает образовывать своеобразные клубки, которые не могут служить опорой для клеток мозга. Именно скопления тау-белка вызывают сбои в работе нейронов и разрушают их, снижая когнитивные способности при болезни Альцгеймера.

По словам ученых, ухудшение восприятия некоторых запахов может служить ранним индикатором начала нейродегенеративных процессов. На базе полученных данных эксперты считают необходимым включение обонятельных тестов в перечень диагностических исследований на болезнь Альцгеймера до выявления выраженных клинических симптомов.

Ранее был создан назальный спрей для борьбы с болезнью Альцгеймера.