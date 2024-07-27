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Ученые нашли способ спасение мангровых зарослей от новой таинственное болезни

UFC: наночастицы защищают мангровые деревья от губительных грибковых инфекций

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Wikimedia Commons

Американские ученые из Университета Центральной Флориды (UFC) нашли новый способ сохранить мангровые заросли — растущие в воде рощи, защищающие прибрежные районы от штормов и служащие важной средой обитания для диких видов. Об этом сообщается на официальном сайте научного учреждения.

Мангровым лесам во всем мире угрожает новая инфекция, возникающая из-за болезнетворных грибков Curvularia, Neopestalotiopsis и Pestalotiopsis. Болезнь активируется при воздействии таких стрессовых факторов, как перепады температуры, вредители и другие негативные воздействия.

Специалисты из UFC создали питательный «коктейль» из наночастиц для укрепления мангровых рощ и борьбы с патогенами. Команда обработала деревья раствором из наночастиц магния и серы (MgSuN).

По словам исследователей, в ходе лабораторных испытаний они наблюдали замедление роста патогенных организмов до 95% при обработке MgSuN в различных концентрациях по сравнению с необработанными образцами.

Ученые объяснили, что формула действует как своего рода антибиотик и поливитамин. Она показала большой потенциал в укреплении здоровья зараженных мангровых деревьев в питомниках.

Ранее ученые выяснили, что изменение климата может уничтожить более 1,5 тыс. прибрежных рощ и болот.

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