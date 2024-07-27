Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые предупредили о риске крупнейшей экологической катастрофы на Филиппинах

AFP: пятно топлива на месте крушения танкера в заливе Манила выросло втрое

close
100%
PCG (Береговая охрана Филиппин)

Береговая охрана Филиппин заявила об утечке горючего из емкостей танкера MT Terra Nova, затонувшего у берегов столицы страны Манилы во время шторма 25 июля. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

С момента катастрофы пятно нефтепродуктов увеличилось более чем в три раза и растянулось на 12-14 километров по всей акватории, важной для тысяч местных рыбаков и туроператоров.

На борту лежащего на глубине 34 метров MT Terra Nova находится 1,4 млн литров мазута и дизельного топлива. После обследования места кораблекрушения водолазами выяснилось, что масштабы утечки пока не вызывают серьезных опасений.

Однако эксперты предупредили, что если весь груз вытечет, это может привести к крупнейшей экологической катастрофе в истории страны из-за разлива горючего.

На случай худшего сценария в заливе развернули боновые заграждения для сдерживания разлива нефтепродуктов.

В береговой охране Филиппин призвали приостановить рыболовство у берегов Манилы, чтобы люди не употребляли в пищу зараженные морепродукты.

В 2023 году у берегов центрального острова Филиппин Миндоро затонул танкер с 800 тыс. литров промышленного мазута. На ликвидацию последствий аварии ушли месяцы, а пляжи и прибрежные воды серьезно пострадали от загрязнения нефтепродуктами.

Ранее в России разработали новый способ устранения разливов нефти с помощью промышленных отходов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами