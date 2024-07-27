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Китайский лекарственный гриб облегчает неизлечимый фиброз легких, выяснили ученые

MCFM: гриб Cordyceps sinensis замедляет образование рубцов в легких

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Richard Becker/FLPA/Global Look Press

Группа ученых из Института фармакологии Китайской академии медицинских наук изучила действие лекарственного гриба кордицепс китайский (Cordyceps sinensis) при лечении идиопатического легочного фиброза (ИЛФ). Исследование опубликовано в научном журнале MedComm-Future Medicine (MCFM).

Идиопатический легочный фиброз — хроническое, прогрессирующее и неизлечимое заболевание легких, характеризующееся снижением функции легких, что в конечном итоге приводит к дыхательной недостаточности и значительному снижению качества жизни пациентов. Средняя продолжительность жизни людей с диагностированным ИЛФ составляет от двух до пяти лет.

Кордицепс китайский применяется в традиционной китайской медицине как противовоспалительное и антиоксидантное средство.

В новом исследовании команда провела эксперименты на мышах. Результаты показали, что Cordyceps sinensis снижает выработку митохондриальных активных форм кислорода, смягчает окислительный стресс и воспаление, а также замедляет отложение коллагена в легких.

По словам ученых, кордицепс имеет потенциал стать новым терапевтическим средством для лечения ИЛФ.

Ранее исследователи нашли способ обратить вспять развитие идиопатического легочного фиброза.

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