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Создан назальный спрей для борьбы с болезнью Альцгеймера

STM: назальный спрей с особым антителом очищает мозг от токсичных белков

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Depositphotos

Ученые из Техасского университета создали назальный спрей для борьбы с Болезнью Альцгеймера, устраняющий скопления тау-белков в мозге. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine (STM).

На первых этапах разработки ученые оптимизировали антитела (белки, вырабатываемые иммунной системой), которые «зацепляются» к тау-белкам и устраняют их. Тау-белки – один из двух видов белков, которые образуют необычные скопления в мозге людей, страдающих болезнью Альцгеймера.

Многочисленные исследования показали, что такие белки способны вызывать сбои в работе нейронов и уничтожать их, что приводит к возникновению проблемам с памятью и вниманием.

После того, как было выявлено наиболее эффективное антитело для нацеливания на тау (называемое TTCM2), исследователи «упаковали» антитела в крошечные пузырьки жира (липиды). Они достаточно малы, чтобы пройти через гематоэнцефалический барьер мозга (полупроницаемый барьер между кровью и нервной тканью). По словам исследователей, при проникновении в структуры мозга оболочка пузырьков растворяется, высвобождая антитела.

Назальный спрей уже протестировали на мышах с болезнью Альцгеймера. Результатом стало уменьшение количества накопленных в мозге тау-белков и повышение когнитивных способностей грызунов через две недели после применения препарата.

Ученые отметили, что разработка может быть эффективной и для людей с болезнью Альцгеймера. Тем не менее, между мышами и людьми существуют значительные биологические различия. Чтобы оценить результативность работы спрея, необходимы более обширные исследования с участием добровольцев.

Ранее был назван фактор, повышающий риск развития деменции в несколько раз.

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