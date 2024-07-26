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Ученые обнаружили новую форму льда — «лед 0»

NatComms: необычная форма льда раскрыла принцип замерзания переохлажденной воды

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freepik.com

Японские ученые из Токийского университета нашли новую форму льда — так называемый «лед 0». Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Сегодня науке известно более 20 различных разновидностей льда, образующихся при разных комбинациях давления и температуры. Обычный водяной лед в этой системе обозначен как «лед I».

В новом исследовании команда показала, как структуры льда 0 могут привести к замерзанию капель воды вблизи поверхности, а не в их ядрах.

Кристаллизация льда, известная как зародышеобразование льда, обычно происходит гетерогенно, или, другими словами, на твердой поверхности. Обычно ожидается, что это произойдет на поверхности контейнера с водой, где жидкость контактирует с твердым телом.

Ученые обнаружили, что кристаллизация льда может также происходить прямо под поверхностью воды, где она встречается с воздухом. Здесь лед зарождается вокруг небольших предшественников с той же характерной кольцевой структурой, что и лед 0.

Крошечные предшественники льда 0 образуются спонтанно, в результате эффектов отрицательного давления, вызванных поверхностным натяжением воды. Как только начинается кристаллизация из этих предшественников, структуры, похожие на лед 0, быстро перестраиваются в хорошо знакомый лед I.

По словам старшего автора научной статьи Хадзиме Танаки, открытие внесет значительный вклад в климатические исследования и науки о продуктах, где параметры кристаллизации воды играют решающую роль.

Ранее ученые открыли новый вид магнетизма.

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