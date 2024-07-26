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Ученые раскрыли секрет яркой окраски тропических птиц

NEE: общий предок всех птиц мог иметь разноцветные перья

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Depositphotos

Международная группа ученых из США, Бельгии и Нидерландов узнала причину яркой окраски птиц, населяющих тропические регионы Земли. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Ecology and Evolution (NEE).

Специалисты долгое время не могли понять, почему в тропиках обитает большое количество разноцветных пернатых. Также было неясно, как красочные птицы вообще там появились. То есть, возникли ли цветные перья в ходе эволюции в тропическом поясе, или же предки ярких птиц прибыли в регион из других мест.

Цвет у животных образуется двумя основными способами: пигментами и структурами. Клетки вырабатывают пигменты, такие как меланин, который отвечает за черную и коричневую окраску.

Кроме того, структурный цвет возникает из-за того, как свет отражается от различных структур клеток. Иризация, радужное мерцание, которое меняется в зависимости от того, как свет падает на объект, служит примером структурного цвета.

В новом исследовании ученые проанализировали базу данных из 9409 птиц, чтобы изучить распространение окраски по всему миру. Затем специалисты объединили данные об окраске и распространении пернатых с уже существующим генеалогическим древом, основанным на ДНК, показав, как все известные виды птиц связаны друг с другом.

Команда пришла к выводу, что первые красочные птицы прибыли в тропики из других регионов, а затем их потомство разделилось на большее количество различных видов.

Моделирование также показало, что у общего предка всех современных птиц могли быть ярко окрашенные перья. Он жил 80 млн лет назад в конце мелового периода.

Ранее ученые выяснили причину, по которой млекопитающие преуспели в ходе эволюции.

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