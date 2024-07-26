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Вакцина против лишая может защитить от деменции, выяснили ученые

Nature: вакцина против опоясывающего лишая может снижать риск деменции на 25%

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Ученые из Оксфордского университета обнаружили, что вакцина против опоясывающего лишая может снижать риск развития деменции на 25%. Вероятнее всего, такой эффект обусловлен способностью вакцины снижать опасное для мозга воспаление в организме. Результаты опубликованы в журнале Nature Medicine.

В исследовании приняли участие более 200 тысяч пациентов в возрасте от 65 лет и старше. После анализа их истории болезни ученые обнаружили, что у испытуемых, ранее вакцинированных против опоясывающего лишая, риск развития деменции был снижен на четверть по сравнению с теми, кто не прибегал к такому способу защиты от этого кожного заболевания.

Опоясывающий лишай — это инфекционное заболевание, которое возникает у людей, переболевших ветряной оспой. После перенесенной ветрянки вирус может долго оставаться в организме и впоследствии приводить к развитию лишая. Он сопровождается болезненной сыпью и может иметь серьезные последствия, особенно для пожилых людей.

Исследователи предположили, что вакцина против опоясывающего лишая может снижать риск деменции, снижая интенсивность воспаления в организме. Хроническое, вялотекущее воспаление считается одним из факторов, способствующих развитию многих заболеваний.

Ученые подчеркнули, что их работа отражает корреляцию между использованием вакцины против опоясывающего лишая и сниженным риском развития когнитивных нарушений. Чтобы точно определить, какие механизмы лежат в основе такого благотворного эффекта, нужны дополнительные исследования.

Ранее выяснилось, что жир на животе повышает риск развития деменции.

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