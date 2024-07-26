Ученые нашли способ безопасно устранить хроническую боль

Ученые из Университета Гранады (Испания) установили, что использование зеленых светодиодов (GLED) может эффективно и безопасно облегчать фибромиалгию — распространенный болевой синдром. Результаты исследования опубликованы на научной платформе PubMed.

Фибромиалгия (синдром фибромиалгии) — сложное, длительно существующее расстройство, которое сопровождается болью в мышцах и суставах без видимой причины, выраженной усталостью, проблемами со сном. Многие люди, страдающие фибромиалгией, также жалуются на головные боли разной интенсивности.

Ранее опубликованные эксперименты на крысах показали, что воздействие зеленых светоизлучающих диодов (GLED) в течение восьми часов в день на протяжении пяти дней значительно снижает чувствительность к боли и улучшает общее состояние животных. В связи с безопасностью и простотой использования GLED испанские ученые решили выяснить, эффективен ли такой способ терапии для людей.

В эксперименте приняли участие более 20 взрослых пациентов, страдающих фибромиалгией. Сначала испытуемые подвергались воздействию белых светодиодов, а затем, в течение десяти недель, применяли GLED в течение одного-двух часов ежедневно. Результаты оценивались с помощью специализированных опросников.

Исследование показало, что при применении GLED пациенты отмечали значительное снижение интенсивности боли по 10-балльной шкале. Кроме того, улучшились показатели качества жизни (оцениваемые с помощью опросника EQ-5D-5L) и снизилась выраженность симптомов фибромиалгии. Ученые также отметили, что терапия GLED не вызвала никаких побочных эффектов.

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