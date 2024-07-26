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Neuralink создаст свое приложение для Apple

Neuralink начала делать приложение для Apple для людей с мозговым имплантом

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Angga Budhiyanto/Shutterstock/FOTODOM

Разработчики Neuralink работают над приложением для устройств Apple, которое позволит людям с мозговыми имплантами управлять смартфонами и планшетами. Об этом сообщил РИА Новости Нолан Арбо, первый человек с имплантом Neuralink, участвующий в клиническом испытании.

«Они пытаются создать его для компьютера Mac, и это позволит им просто переносить приложение на любое устройство, будь то смартфон, компьютер или планшет, которым я смогу управлять», — пояснил Арбо.

В настоящее время технология тестируется на компьютере, где программа, считывая сигналы мозга, управляет курсором на экране. Теперь специалистам нужно внести некоторые изменения, чтобы обеспечить управление устройствами, которые не используют курсор.

Арбо парализовало семь лет назад из-за несчастного случая. В январе 2024 года он стал первым человеком, на котором испытывают мозговой имплант Telepathy. Это устройство, имплантируемое в область мозга, отвечающую за двигательные функции, позволяет пользователю управлять компьютером силой мысли и предназначено в первую очередь для людей, утративших возможность использовать конечности.

Ранее обладатель чипа Neuralink оценил приобретенные возможности.

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